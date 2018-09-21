СКР намерен подать заявки на проведение этапов КМ по конькобежном спорту в России
- РИА Новости
«Конечно, восстановление РУСАДА — очень важное событие. Это позволит нам уже в следующем году претендовать на проведение международных соревнований, что очень важно. Чемпионаты мира и Европы уже расписаны, а заявки на этапы Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку мы сможем подать», — приводит слова Кравцова ТАСС.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее сообщалось, что рабочая группа IAAF обсудит два оставшихся условия для восстановления прав ВФЛА.