СКР намерен подать заявки на проведение этапов КМ по конькобежном спорту в России

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Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов рассказал о намерении организации подать заявки на проведение в 2019 году этапов Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку.
СКР намерен подать заявки на проведение этапов КМ по конькобежном спорту в России
  • РИА Новости

«Конечно, восстановление РУСАДА — очень важное событие. Это позволит нам уже в следующем году претендовать на проведение международных соревнований, что очень важно. Чемпионаты мира и Европы уже расписаны, а заявки на этапы Кубка мира по конькобежному спорту и шорт-треку мы сможем подать», — приводит слова Кравцова ТАСС.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее сообщалось, что рабочая группа IAAF обсудит два оставшихся условия для восстановления прав ВФЛА.

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