Рабочая группа IAAF обсудит два оставшихся условия для восстановления прав ВФЛА

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу рассказал, что рабочая группа организации должна обсудить два оставшихся условия для восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Мы продолжим опираться на деятельность рабочей группы и нашу «дорожную карту» по восстановлению, пока не убедимся, что условия выполнены», — приводит слова Коу официальный сайт IAAF.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал восстановление РУСАДА в правах.