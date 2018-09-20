Рабочая группа IAAF обсудит два оставшихся условия для восстановления прав ВФЛА
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«Мы продолжим опираться на деятельность рабочей группы и нашу «дорожную карту» по восстановлению, пока не убедимся, что условия выполнены», — приводит слова Коу официальный сайт IAAF.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал восстановление РУСАДА в правах.