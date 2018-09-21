Глава UKAD о восстановлении РУСАДА: очевидно, что руководство WADA не является полностью независимым
- РИА Новости
«На заседании исполкома была возможность отложить принятие решения, чтобы у всех заинтересованных сторон было время чётко выразить свои позиции. Мы не понимаем срочности такого решения», — приводит слова Сэпстид пресс-служба UKAD.
Отмечается, что такое решение WADA оставило без ответов такие вопросы, как сохранены ли данные Московской лаборатории, можно ли считать эти сведения правдивыми, будет ли проведена повторная проверка проб и станет ли WADA анализировать возможность подделки информации.
«По событиям последних дней очевидно, что руководство WADA не является полностью независимым, а мнение спортсменов и антидопингового сообщества представлено не в полной мере. На это нужно срочно обратить внимание. WADA должно восстановить веру в чистый спорт и отстроить заново отношения, которым был нанесён вред», — заключила гендиректор UKAD.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал восстановление РУСАДА.