Глава UKAD о восстановлении РУСАДА: очевидно, что руководство WADA не является полностью независимым

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Генеральный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сэпстид в контексте признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу заявила, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) не является полностью независимым.
Глава UKAD о восстановлении РУСАДА: очевидно, что руководство WADA не является полностью независимым
  • РИА Новости

«На заседании исполкома была возможность отложить принятие решения, чтобы у всех заинтересованных сторон было время чётко выразить свои позиции. Мы не понимаем срочности такого решения», — приводит слова Сэпстид пресс-служба UKAD.

Отмечается, что такое решение WADA оставило без ответов такие вопросы, как сохранены ли данные Московской лаборатории, можно ли считать эти сведения правдивыми, будет ли проведена повторная проверка проб и станет ли WADA анализировать возможность подделки информации.

«По событиям последних дней очевидно, что руководство WADA не является полностью независимым, а мнение спортсменов и антидопингового сообщества представлено не в полной мере. На это нужно срочно обратить внимание. WADA должно восстановить веру в чистый спорт и отстроить заново отношения, которым был нанесён вред», — заключила гендиректор UKAD.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал восстановление РУСАДА.

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