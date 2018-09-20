РУСАДА обязано предоставить WADA данные московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря

Короткая ссылка
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с обращением по поводу восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
РУСАДА обязано предоставить WADA данные московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря
  • © РИА Новости

«Предоставление данных до 31 декабря позволит завершить любой повторный анализ допинг-проб не позднее 30 июня 2019 года. Согласно «дорожной карте», РУСАДА необходимо успешно пройти аудиторскую проверку по соответствию кодексу WADA не позднее, чем через четыре месяца», — говорится в сообщении на официальном сайте агентства.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее UKAD заявило, что решение WADA по РУСАДА вызывает глубокое беспокойство для чистого спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить