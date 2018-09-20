РУСАДА обязано предоставить WADA данные московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с обращением по поводу восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Предоставление данных до 31 декабря позволит завершить любой повторный анализ допинг-проб не позднее 30 июня 2019 года. Согласно «дорожной карте», РУСАДА необходимо успешно пройти аудиторскую проверку по соответствию кодексу WADA не позднее, чем через четыре месяца», — говорится в сообщении на официальном сайте агентства.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее UKAD заявило, что решение WADA по РУСАДА вызывает глубокое беспокойство для чистого спорта.