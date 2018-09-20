МПК заявил, что рабочая группа не даст рекомендации по ПКР до возмещения расходов

Короткая ссылка
Рабочая группа по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) не даст никаких рекомендаций совету управляющих Международного паралимпийского комитета (МПК), пока не будут возмещены финансовые расходы.
МПК заявил, что рабочая группа не даст рекомендации по ПКР до возмещения расходов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте МПК со ссылкой на главу организации Эндрю Парсонса.

«Рабочая группа оценит решение WADA по РУСАДА касательно двух из трёх оставшихся критериев для восстановления ПКР. Мы не ожидаем, что рабочая группа предоставит какие-то рекомендации совету управляющих до того, как будут возмещены расходы МПК, связанные с отстранением ПКР», — сказал Парсонс.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее вице-президент ПКР заявил, что до восстановления в МПК осталось решить технические вопросы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить