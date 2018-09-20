МПК заявил, что рабочая группа не даст рекомендации по ПКР до возмещения расходов

Рабочая группа по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) не даст никаких рекомендаций совету управляющих Международного паралимпийского комитета (МПК), пока не будут возмещены финансовые расходы.

Об этом сообщается на официальном сайте МПК со ссылкой на главу организации Эндрю Парсонса.

«Рабочая группа оценит решение WADA по РУСАДА касательно двух из трёх оставшихся критериев для восстановления ПКР. Мы не ожидаем, что рабочая группа предоставит какие-то рекомендации совету управляющих до того, как будут возмещены расходы МПК, связанные с отстранением ПКР», — сказал Парсонс.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее вице-президент ПКР заявил, что до восстановления в МПК осталось решить технические вопросы.