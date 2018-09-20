В USADA призвали к реформе WADA после восстановления РУСАДА

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Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) необходимы реформы после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В USADA призвали к реформе WADA после восстановления РУСАДА
  • © Christinne Muschi
  • Reuters

«Спортсмены мира хотят, чтобы Международный олимпийский комитет держался подальше от WADA. Они хотят видеть авторитет WADA. У организации должна быть сила применять санкции, решимость сделать спорт чистым и восстанавливать доверие миллиардов болельщиков и атлетов во всём мире. Сегодня эта работа должна начаться, и она начнётся с реформ в WADA и наделения его полномочиями по регулированию», — написано на официальном сайте USADA.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв назвал восстановление РУСАДА объективным.

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