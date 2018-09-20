В USADA призвали к реформе WADA после восстановления РУСАДА

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт считает, что во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) необходимы реформы после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Спортсмены мира хотят, чтобы Международный олимпийский комитет держался подальше от WADA. Они хотят видеть авторитет WADA. У организации должна быть сила применять санкции, решимость сделать спорт чистым и восстанавливать доверие миллиардов болельщиков и атлетов во всём мире. Сегодня эта работа должна начаться, и она начнётся с реформ в WADA и наделения его полномочиями по регулированию», — написано на официальном сайте USADA.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв назвал восстановление РУСАДА объективным.