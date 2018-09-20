В USADA призвали к реформе WADA после восстановления РУСАДА
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- Reuters
«Спортсмены мира хотят, чтобы Международный олимпийский комитет держался подальше от WADA. Они хотят видеть авторитет WADA. У организации должна быть сила применять санкции, решимость сделать спорт чистым и восстанавливать доверие миллиардов болельщиков и атлетов во всём мире. Сегодня эта работа должна начаться, и она начнётся с реформ в WADA и наделения его полномочиями по регулированию», — написано на официальном сайте USADA.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв назвал восстановление РУСАДА объективным.