Балахничёв назвал восстановление РУСАДА объективным

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

«Я вам говорил, что это будет оценка объективности и независимости международного агентства. На самом деле они приняли решение с great majority, то есть абсолютным большинством. Это говорит о том, что это объективное решение», — отметил Балахничёв.

Он также добавил, что теперь начинается «политическая война» против принятого решения.

«Провокации уже начались. В ассоциации независимых антидопинговых организаций выступили против этого решения, большая группа спортсменов. Идёт целая политическая война против этого решения», — сказал Балахничёв.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.