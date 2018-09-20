Балахничёв назвал восстановление РУСАДА объективным

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Оксана Соломатина
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.
Балахничёв назвал восстановление РУСАДА объективным
  • РИА Новости

«Я вам говорил, что это будет оценка объективности и независимости международного агентства. На самом деле они приняли решение с great majority, то есть абсолютным большинством. Это говорит о том, что это объективное решение», — отметил Балахничёв.

Он также добавил, что теперь начинается «политическая война» против принятого решения.

«Провокации уже начались. В ассоциации независимых антидопинговых организаций выступили против этого решения, большая группа спортсменов. Идёт целая политическая война против этого решения», — сказал Балахничёв.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

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