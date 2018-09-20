Пьянич назвал абсурдным удаление Роналду в матче Лиги чемпионов с «Валенсией»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич высказал мнение об удалении Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

«Футбол — странная игра. Мы могли вести в счёте 4:0 после первого же тайма, но все карты спутало это абсурдное удаление», — приводит слова Пьянича Goal.

Роналду получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи группового этапа. Для португальца это удаление стало первым в Лиге чемпионов в его карьере.

Матч между «Валенсией» и «Ювентусом» завершился победой бьянконери со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что итальянские СМИ выяснили причину удаления Роналду в матче Лиги чемпионов с «Валенсией».