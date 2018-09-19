Футболист «Копенгагена» назвал «Зенит» сильнейшей командой группы в Лиге Европы

Полузащитник датского футбольного клуба «Копенгаген» Зека поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы с санкт-петербургским «Зенитом».

«Да, возможно, «Зенит» является фаворитом в этой встрече. Тем не менее им это ещё нужно доказать на поле. Это тяжёлая группа для всех. Хотя, наверное, «Зенит» — сильнейшая команда в квартете. Мы проделываем большую работу с нашими нападающими и надеемся, что на этот раз не уйдём без забитых мячей», — цитирует хавбека «Чемпионат».

Он также рассказал, как «Копенгагену» удаётся каждый год выходить в еврокубки.

«У нас большой клуб, в котором работают профессионалы. Они на глазах творят историю. Наша сила в том, что все работают над ростом и совершенствованием команды, постоянно стремятся к развитию», — сказал Зека.

Сине-бело-голубые сыграют с «Копенгагеном» завтра на стадионе «Паркен». Встреча начнётся в 22:00 мск.

Соперниками «Зенита» по группе C также являются французский «Бордо» и чешская «Славия».

Ранее футболист «Локомотива» Идову прокомментировал грядущий матч с «Зенитом».