Канчельскис назвал сумасшествием отстранение Глушакова и Ещенко

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис рассказал о своём отношении к скандалу вокруг главного тренера «Спартака» Массимо Карреры и футболистов Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые лайкнули пост актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес наставника красно-белых.
Канчельскис назвал сумасшествием отстранение Глушакова и Ещенко
  • РИА Новости

«Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы футболисты были в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие — обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад», — цитирует Качельскиса Rusfootball.info.

Он также призвал руководство «Спартака» обратить внимание первоначально на свою деятельность, а потом уже отстранять футболистов за активность в социальных сетях.

«Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом в том, какие лайки у Глушакова и Ещенко», — заявил Канчельскис.

Ранее бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал отстранение полузащитника и капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова от тренировок с основной командой.

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