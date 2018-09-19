Канчельскис назвал сумасшествием отстранение Глушакова и Ещенко
- РИА Новости
«Даже если это и произошло, самое главное, чтобы был результат, чтобы футболисты были в обойме. Что здесь? На обиженных воду возят. Это сумасшествие — обращать внимание на какие-то лайки. Это детский сад», — цитирует Качельскиса Rusfootball.info.
Он также призвал руководство «Спартака» обратить внимание первоначально на свою деятельность, а потом уже отстранять футболистов за активность в социальных сетях.
«Если мы будем обращать внимание на лайки, что будет? Самим людям-то не смешно? Причину какую-то ищут. Ищут причину поражения. В себе пусть покопаются, а потом в том, какие лайки у Глушакова и Ещенко», — заявил Канчельскис.
Ранее бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал отстранение полузащитника и капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова от тренировок с основной командой.