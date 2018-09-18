Радимов высказался об отстранении Глушакова от тренировок в основном составе «Спартака»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал отстранение полузащитника и капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова от тренировок с основной командой.

«Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли — первое за 16 лет, а тут — машинальный лайк. Я близко не спартаковец, но так человека сносить... Очнитесь! Болельщики ещё повылезали со стихами и ракетками. Друг познаётся в беде. Боже, разум «Спартака» храни», — написал Радимов в Twitter.

Глушаков и его партнёр по «Спартаку» Андрей Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры, после чего оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.

Ранее футбольный агент Марко Трабукки попросил не вмешивать его в скандал вокруг отстранения Глушакова и Ещенко.