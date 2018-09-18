Радимов высказался об отстранении Глушакова от тренировок в основном составе «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал отстранение полузащитника и капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова от тренировок с основной командой.
Радимов высказался об отстранении Глушакова от тренировок в основном составе «Спартака»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Ох, ребят, человек вам столько помог, чемпионство вместе выиграли — первое за 16 лет, а тут — машинальный лайк. Я близко не спартаковец, но так человека сносить... Очнитесь! Болельщики ещё повылезали со стихами и ракетками. Друг познаётся в беде. Боже, разум «Спартака» храни», — написал Радимов в Twitter.

Глушаков и его партнёр по «Спартаку» Андрей Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры, после чего оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.

Ранее футбольный агент Марко Трабукки попросил не вмешивать его в скандал вокруг отстранения Глушакова и Ещенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить