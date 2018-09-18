Агент Трабукки попросил не вмешивать его в скандал вокруг отстранения Глушакова и Ещенко

Футбольный агент Марко Трабукки отреагировал на ситуацию в московском «Спартаке», связанную с отстранением Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.

«Друзья, я уже пять дней круто отдыхаю в Греции! Мне не до московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо Карреры. Как все злые агенты, я в сентябре отдыхаю: после того как провалил лёгкий трансфер Джона Терри, я просто наслаждаюсь морем», — написал Трабукки в своём Twitter.

Друзья, я уже 5 дней круто отдыхаю в Греции! Мне не до московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо.

Как все злые агенты я в сентябре отдыхаю: после того как провалил легкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем pic.twitter.com/VczWCmhaV7 — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 18 сентября 2018 г.

Глушаков и Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры. Позже оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.

Ранее Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основным составом «Спартака».