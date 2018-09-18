Агент Трабукки попросил не вмешивать его в скандал вокруг отстранения Глушакова и Ещенко

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Футбольный агент Марко Трабукки отреагировал на ситуацию в московском «Спартаке», связанную с отстранением Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от тренировок с основной командой.
Агент Трабукки попросил не вмешивать его в скандал вокруг отстранения Глушакова и Ещенко
  • РИА Новости

«Друзья, я уже пять дней круто отдыхаю в Греции! Мне не до московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо Карреры. Как все злые агенты, я в сентябре отдыхаю: после того как провалил лёгкий трансфер Джона Терри, я просто наслаждаюсь морем», — написал Трабукки в своём Twitter.

Глушаков и Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры. Позже оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.

Ранее Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основным составом «Спартака».

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