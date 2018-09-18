Гамула о ситуации с Глушаковым и Ещенко: кто-то хочет скандала и шума в «Спартаке»

Известный футбольный тренер Игорь Гамула прокомментировал отстранение футболистов «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова от тренировок с основной командой после лайков поста актёра Дмитрия Назарова с критикой в стихотворной форме тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Это бред. Взрослые люди занимаются этим, им по 30 лет. Я считаю, они разберутся, мне кажется, что кто-то нагнетает, кто-то хочет скандала и шума в «Спартаке». Может, кто-то из журналистов, кто-то шарахнул — и пошло-поехало», — приводит слова Гамулы Sport24.

Глушаков и Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры. Позже оба игрока были отстранены от занятий с основной командой.

Ранее Глушаков прокомментировал информацию о своём отстранении от тренировок с основным составом «Спартака».