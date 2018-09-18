Эвра обратился к футболисту «Ювентуса» Дугласу Косте, который плюнул в соперника в матче Серии А

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Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра обратился к футболисту туринской команды Дугласу Косте, который получил красную карточку за плевок в адрес соперника в матче чемпионата Италии с «Сассуоло».
Эвра обратился к футболисту «Ювентуса» Дугласу Косте, который плюнул в соперника в матче Серии А
  • © Kieran Galvin
  • globallookpress.com

До плевка бразилец также боднул головой и ударил локтем в лицо нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо.

«Ты же знаешь, что символ «Ювентуса» — зебра? Не лама. Ты извинился за свой поступок, но люди никогда не узнают, что он сказал тебе», — приводит слова Эвра Football Italia.

Ранее Дуглас Коста принёс публичные извинения за плевок в нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.

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