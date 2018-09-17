Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста извинился за плевок в соперника в матче чемпионата Италии с «Сассуоло»

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Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста принёс публичные извинения за плевок в нападающего «Сассуоло» Федерико Ди Франческо в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.
Футболист «Ювентуса» Дуглас Коста извинился за плевок в соперника в матче чемпионата Италии с «Сассуоло»
  • ©Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я хотел бы извиниться перед всеми болельщиками «Ювентуса» за поведение в игре с «Сассуоло». Я также прошу прощения у своих партнёров по команде, которые всегда со мной в хорошие и плохие времена. Я вёл себя отвратительно и извиняюсь перед всеми за это», — написал Коста в своём Instagram.

Он добавил, что этот проступок стал первым в его карьере и никак не отражается на его карьере.

Ранее сообщалось, что Дуглас Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение в матче четвёртого тура итальянской Серии А с «Сассуоло».

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