Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в групповом многоборье на ЧМ
- РИА Новости
«От души поздравляю вас и всю сборную команду России с триумфом. На чемпионате мира в Болгарии вы продемонстрировали высочайший класс мастерства и по-настоящему чемпионский характер, уверенно вышли в лидеры соревнований», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Он также заявил, что яркими победами спортсменки достойно продолжили традиции отечественной школы художественной гимнастики.
«Самые тёплые слова адресую в адрес ваших тренеров, наставников и всех, кто искренне болеет за вас, помогает добиваться поставленных целей», — добавил Путин.
Национальная команда России, в составе которой выступали Анастасия Татарева, Мария Толкачёва, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова, стала победительницей группового многоборья. Россиянки набрали 46,300 балла.
Ранее Колобков на встрече с министром спорта Болгарии отметил уровень проведения ЧМ по художественной гимнастике.