Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в групповом многоборье на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по художественной гимнастике с победой в групповом многоборье на чемпионате мира в болгарской Софии.

«От души поздравляю вас и всю сборную команду России с триумфом. На чемпионате мира в Болгарии вы продемонстрировали высочайший класс мастерства и по-настоящему чемпионский характер, уверенно вышли в лидеры соревнований», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Он также заявил, что яркими победами спортсменки достойно продолжили традиции отечественной школы художественной гимнастики.

«Самые тёплые слова адресую в адрес ваших тренеров, наставников и всех, кто искренне болеет за вас, помогает добиваться поставленных целей», — добавил Путин.

Национальная команда России, в составе которой выступали Анастасия Татарева, Мария Толкачёва, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова, стала победительницей группового многоборья. Россиянки набрали 46,300 балла.

Ранее Колобков на встрече с министром спорта Болгарии отметил уровень проведения ЧМ по художественной гимнастике.