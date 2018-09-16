Колобков на встрече с министром спорта Болгарии отметил уровень проведения ЧМ по художественной гимнастике

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков на встрече с министром молодёжи и спорта Республики Болгария Красеном Кралевым отметил организацию прошедшего в Софии чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Я разговаривал с нашими спортсменами и тренерами, и все они разделяют мнения, что соревнования проходят отлично, а также говорят о замечательной атмосфере вокруг», — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства.

Отмечается, что он пожелал болгарским специалистам успешного проведения чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, а также пригласил Кралева посетить Универсиаду 2019 года в Красноярске.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить