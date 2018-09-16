Колобков на встрече с министром спорта Болгарии отметил уровень проведения ЧМ по художественной гимнастике

Министр спорта России Павел Колобков на встрече с министром молодёжи и спорта Республики Болгария Красеном Кралевым отметил организацию прошедшего в Софии чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Я разговаривал с нашими спортсменами и тренерами, и все они разделяют мнения, что соревнования проходят отлично, а также говорят о замечательной атмосфере вокруг», — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства.

Отмечается, что он пожелал болгарским специалистам успешного проведения чемпионата мира по волейболу среди мужских команд, а также пригласил Кралева посетить Универсиаду 2019 года в Красноярске.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике.