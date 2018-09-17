Главный тренер «Галатасарая» назвал игрока «Локомотива» настоящим маэстро футбола

Наставник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Фатих Терим поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».

«Локомотив» сильная команда, я смотрел их игру три дня назад. Мы разобрали их тактику», — приводит слова Терима РИА Новости.

Он также выделил в составе железнодорожников перуанского полузащитника Джефферсона Фарфана и португальского хавбека Мануэла Фернандеша.

«В команде играет настоящий маэстро — Мануэл Фернандеш. Очень высокий уровень футбола демонстрирует Фарфан. Другие футболисты также обладают определённым качеством игры», — сказал Терим.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Стамбуле на арене «Тюрк Телеком — Али Сами Йен».

Ранее Сёмин заявил, что «Локомотиву» есть кем заменить Смолова в матче ЛЧ против «Галатасарая».