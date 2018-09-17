Главный тренер «Галатасарая» назвал игрока «Локомотива» настоящим маэстро футбола

Короткая ссылка
Наставник турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Фатих Терим поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».
Главный тренер «Галатасарая» назвал игрока «Локомотива» настоящим маэстро футбола
  • РИА Новости

«Локомотив» сильная команда, я смотрел их игру три дня назад. Мы разобрали их тактику», — приводит слова Терима РИА Новости

Он также выделил в составе железнодорожников перуанского полузащитника Джефферсона Фарфана и португальского хавбека Мануэла Фернандеша.

«В команде играет настоящий маэстро — Мануэл Фернандеш. Очень высокий уровень футбола демонстрирует Фарфан. Другие футболисты также обладают определённым качеством игры», — сказал Терим.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 18 сентября в Стамбуле на арене «Тюрк Телеком — Али Сами Йен».

Ранее Сёмин заявил, что «Локомотиву» есть кем заменить Смолова в матче ЛЧ против «Галатасарая».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить