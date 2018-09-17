Колобков рассказал о разработке единого стандарта подготовки футболистов

Короткая ссылка
Министр спорта Павел Колобков в беседе с «Известиями» рассказал о разработке единого стандарта подготовки футболистов.
Колобков рассказал о разработке единого стандарта подготовки футболистов
  • РИА Новости

«Сейчас мы обсуждаем с Минфином вопрос переподготовки молодых игроков. Если в СССР была единая система тренировочных занятий для всех возрастных групп, то с годами каждый детский тренер стал тренировать по-своему», — заявил он.

По его словам, на данный момент единого стандарта нет.

В настоящее время такой стандарт прорабатывают для каждой возрастной группы, причём его могут сделать обязательным, добавил Колобков.

Ранее министр рассказал о программе по работе с наследием чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Также URA.RU сообщало, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Екатеринбург за организацию матчей ЧМ-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить