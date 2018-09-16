В НОК Германии призвали отложить решение о восстановлении РУСАДА

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Заместитель председателя комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Германии Силке Касснер обратилась к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с предложением отложить восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В НОК Германии призвали отложить решение о восстановлении РУСАДА
  • РИА Новости

«Убеждена, что решение о восстановлении в правах РУСАДА необходимо отложить и не принимать на следующей неделе», — цитирует Касснер Frankfurter Allgemeine.

По её словам, президент WADA Крэйг Риди и генеральный директор агентства Оливье Ниггли «абсолютно ничему не научились». Она считает, что процесс восстановления РУСАДА в правах оказался непрозрачным, а решение было принято в самый последний момент.

14 сентября стало известно, что комитет по соответствию (CRC) WADA собирается рекомендовать исполкому агентства восстановить РУСАДА в правах на ближайшем заседании, которое пройдёт 20 сентября.

Ранее глава комиссии спортсменов Великобритании Виктория Аггар выступила против восстановления РУСАДА.

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