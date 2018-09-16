Глава комиссии спортсменов Великобритании выступила против восстановления РУСАДА в правах

Председатель комиссии спортсменов Великобритании Виктория Аггар подвергла критике идею восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Russia has not met Roadmap - there’s been no public acceptance/apology and no WADA officials have yet had access to Moscow lab.Far from criticism,Travis Tygart speaks for overwhelming majority of clean athletes &sports fans worldwide that this does indeed “stink to high heaven” https://t.co/WuTRGgAm4o — Victoria Aggar (@VictoriaAggar) 15 сентября 2018 г.

По словам Аггар, которая также является членом комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА не заслужило восстановления. Она отметила, что российская организация не выполнила «дорожную карту», не принесла публичных извинений за существование государственной допинговой системы, а также не допустила представителей WADA в московскую антидопинговую лабораторию.

«Согласна с Трэвисом Тайгертом (глава Американского антидопингового агентства (USADA). — RT), что для большинства чистых атлетов это решение дурно пахнет», — заявила Аггар.

Она заявила, что чистые спортсмены ощущают себя обманутыми, и призвала их не оставаться в стороне.

Ранее пресс-служба WADA опубликовала переписку с Министерством спорта России и его главой Павлом Колобковым по вопросу восстановления РУСАДА.