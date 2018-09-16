WADA опубликовало переписку с Минспортом России по вопросу восстановления РУСАДА

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Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовало переписку с Министерством спорта России и его главой Павлом Колобковым по вопросу восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«В последних переписках между WADA и Минспортом России нет ничего нового. Способ общения с министерством был рекомендован комитетом по соответствию на совещании, которое состоялось 14 июня 2018 года. Он полностью соответствует дорожной карте по восстановлению РУСАДА», — сообщается на сайте WADA.

В международной организации отметили, что заинтересованы в полном соблюдении «дорожной карты», но считают, что необходимо проявлять гибкость в этом направлении и идти навстречу российской стороне, которая сделала ощутимый прогресс за последние два года. 

WADA чувствует желание мирового сообщества видеть в России эффективную и устойчивую антидопинговую систему.

20 сентября на исполкоме WADA будет принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. 

Ранее канадский член WADA Бекки Скотт ушла в отставку в знак протеста против возможного восстановления РУСАДА.

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