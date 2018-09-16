Ибрагимович: рад, что в «Торонто» теперь будут вспоминать мой 500-й гол
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«Рад за «Торонто». Они теперь точно будут помнить мой 500-й гол. Для меня это просто фантастика. Наверное, у меня на счету больше мячей, чем у этих парней матчей», — цитирует форварда fourfourtwo.
Футболист отличился в конце первого тайма в матче с «Торонто».
Ибрагимович стал третьим игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 500 голов. До него это сделали только португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.
В текущем сезоне MLS Ибрагимович стал автором 17 голов в 22 матчах.
Ранее Ибрагимович назвал себя богом голов.