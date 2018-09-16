Ибрагимович — о своём 500-м мяче в карьере: Златан — бог голов

Шведский футболист клуба Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отреагировал на 500-й забитый мяч в своей карьере в Twitter.

Швед выложил фотографию в виде постера к фильму.

«Златан — бог голов», — написано на фото.

Футболист отличился в конце первого тайма в матче с «Торонто».

Ибрагимович стал третьим игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 500 голов. До него это сделали только португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

В текущем сезоне MLS Ибрагимович стал автором 17 голов в 22 матчах.

Ранее Ибрагимович забил 500-й мяч в своей карьере.