Ибрагимович — о своём 500-м мяче в карьере: Златан — бог голов
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Швед выложил фотографию в виде постера к фильму.
500 pic.twitter.com/EObuJwoaMA— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 16 сентября 2018 г.
«Златан — бог голов», — написано на фото.
Футболист отличился в конце первого тайма в матче с «Торонто».
Ибрагимович стал третьим игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 500 голов. До него это сделали только португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.
В текущем сезоне MLS Ибрагимович стал автором 17 голов в 22 матчах.
Ранее Ибрагимович забил 500-й мяч в своей карьере.