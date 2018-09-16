Ибрагимович забил 500-й мяч в карьере
- Reuters
Форвард отличился в конце первого тайма.
ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv— LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 сентября 2018 г.
Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Торонто».
Швед стал третьим игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 500 голов. До него это сделали только португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.
В текущем сезоне MLS Ибрагимович стал автором 17 голов в 22 матчах.
Ранее он избежал дисквалификации за пощёчину сопернику.