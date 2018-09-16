Ибрагимович забил 500-й мяч в карьере

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил свой 500-й мяч в карьере в матче североамериканской Главной лиги футбола (MLS) против «Торонто».

Форвард отличился в конце первого тайма.

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Торонто».

Швед стал третьим игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 500 голов. До него это сделали только португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

В текущем сезоне MLS Ибрагимович стал автором 17 голов в 22 матчах.

Ранее он избежал дисквалификации за пощёчину сопернику.