Ибрагимович забил 500-й мяч в карьере

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Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил свой 500-й мяч в карьере в матче североамериканской Главной лиги футбола (MLS) против «Торонто».
Ибрагимович забил 500-й мяч в карьере
  • Reuters

Форвард отличился в конце первого тайма.

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Торонто».

Швед стал третьим игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 500 голов. До него это сделали только португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

В текущем сезоне MLS Ибрагимович стал автором 17 голов в 22 матчах.

Ранее он избежал дисквалификации за пощёчину сопернику.

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