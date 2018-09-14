Черчесов подтвердил, что Вальдемар Антон не имеет права играть за сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что немецкий защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет права играть за национальную команду России из-за отсутствия российского паспорта.

«С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение», — цитирует Черчесова Sport24 со ссылкой на «Россию 24».

Он сказал, что обращает внимание на всех игроков, у которых есть российский паспорт. По его словам, Российский футбольный союз (РФС) никого не будет натурализовывать насильно.

«Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть», — добавил Черчесов.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что футболист «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет шансов быть заигранным за сборную России.