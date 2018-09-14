Черчесов подтвердил, что Вальдемар Антон не имеет права играть за сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что немецкий защитник «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет права играть за национальную команду России из-за отсутствия российского паспорта.
Черчесов подтвердил, что Вальдемар Антон не имеет права играть за сборную России
  • Reuters

«С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение», — цитирует Черчесова Sport24 со ссылкой на «Россию 24».

Он сказал, что обращает внимание на всех игроков, у которых есть российский паспорт. По его словам, Российский футбольный союз (РФС) никого не будет натурализовывать насильно.

«Вальдемар не имеет права играть за нас. Если он сам получит наш паспорт и захочет играть, тогда будем смотреть», — добавил Черчесов.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что футболист «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет шансов быть заигранным за сборную России.

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