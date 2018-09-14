Юрист Прокопец: Вальдемар Антон не может быть заигран за сборную России по футболу
- © Frank Hoermann
- globallookpress.com
«Вальдемар Антон не может быть заигран за сборную России. Обходных путей нет. Если он проводит официальный матч за молодёжную сборную, то он должен иметь российский паспорт. Больше никаких исключений», — цитирует Прокопца Sport24.
Антон не имел российского паспорта на момент выступления за молодёжную сборную Германии в отборочных матчах чемпионата Европы 2019 года, поэтому футболист не имеет права представлять Россию по правилам Международной федерации футбола (ФИФА).
Он также сказал, что в отличие от Антона натурализованный игрок сборной России Марио Фернандес не принимал участия в официальных матчах ни за молодёжную, ни за основную национальную команду.
Ранее агент Рене Нойнекер, представляющий интересы защитника и капитана «Ганновера» Вальдемара Антона, прокомментировал информацию о желании Российского футбольного союза натурализовать игрока для выступления за сборную России.