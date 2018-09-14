Юрист Прокопец: Вальдемар Антон не может быть заигран за сборную России по футболу

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что футболист «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет шансов быть заигранным за сборную России.

«Вальдемар Антон не может быть заигран за сборную России. Обходных путей нет. Если он проводит официальный матч за молодёжную сборную, то он должен иметь российский паспорт. Больше никаких исключений», — цитирует Прокопца Sport24.

Антон не имел российского паспорта на момент выступления за молодёжную сборную Германии в отборочных матчах чемпионата Европы 2019 года, поэтому футболист не имеет права представлять Россию по правилам Международной федерации футбола (ФИФА).

Он также сказал, что в отличие от Антона натурализованный игрок сборной России Марио Фернандес не принимал участия в официальных матчах ни за молодёжную, ни за основную национальную команду.

Ранее агент Рене Нойнекер, представляющий интересы защитника и капитана «Ганновера» Вальдемара Антона, прокомментировал информацию о желании Российского футбольного союза натурализовать игрока для выступления за сборную России.