Юрист Прокопец: Вальдемар Антон не может быть заигран за сборную России по футболу

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Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что футболист «Ганновера» Вальдемар Антон не имеет шансов быть заигранным за сборную России.
Юрист Прокопец: Вальдемар Антон не может быть заигран за сборную России по футболу
  • © Frank Hoermann
  • globallookpress.com

«Вальдемар Антон не может быть заигран за сборную России. Обходных путей нет. Если он проводит официальный матч за молодёжную сборную, то он должен иметь российский паспорт. Больше никаких исключений», — цитирует Прокопца Sport24.

Антон не имел российского паспорта на момент выступления за молодёжную сборную Германии в отборочных матчах чемпионата Европы 2019 года, поэтому футболист не имеет права представлять Россию по правилам Международной федерации футбола (ФИФА). 

Он также сказал, что в отличие от Антона натурализованный игрок сборной России Марио Фернандес не принимал участия в официальных матчах ни за молодёжную, ни за основную национальную команду.

Ранее агент Рене Нойнекер, представляющий интересы защитника и капитана «Ганновера» Вальдемара Антона, прокомментировал информацию о желании Российского футбольного союза натурализовать игрока для выступления за сборную России.

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