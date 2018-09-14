Сменившая гражданство велогонщица Забелинская выступит на ЧМ в составе российской команды

Сменившая спортивное гражданство на узбекское велогонщица Ольга Забелинская на чемпионате мира по велоспорту на шоссе будет представлять российскую команду «Cogeas-Mettler».

Правила Международного союза велосипедистов (UCI) гласят, что спортсмен не имеет права выступать на официальных соревнованиях в течение трёх лет после смены гражданства, однако запрет не попадает на командные гонки. Забелинская сможет принять участие в гонке с раздельным стартом, которая пройдёт в Инсбруке, сообщает «Чемпионат».

Российскую команду «Cogeas-Mettler» на ЧМ представят также россиянки Мария Новолодская, Елизавета Ошуркова, Евгения Аугустинас, Карина Касенова и Гульназ Бадыкова.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию велогонщицы Ольги Забелинской в связи с недопуском к Азиатским играм, на которых она планировала выступить в составе сборной Узбекистана.