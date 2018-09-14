Хоккеист «Сибири» Мнацян прошёл четвёртый курс химиотерапии против рака

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Хоккеист новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян сообщил, что прошёл четвёртый курс химиотерапии.
Хоккеист «Сибири» Мнацян прошёл четвёртый курс химиотерапии против рака
  • © Официальный сайт ХК «Адмирал»

На первом домашнем матче «Сибири» болельщики устроили акцию поддержки, придя в футболках «Самвел, ты боец!». Мнацян оценил этот поступок и поблагодарил болельщиков за поддержку, а также сообщил, как проходит его лечение.

«У меня всё хорошо, буквально вчера прошёл четвёртый курс химиотерапии, переношу неплохо», — приводит слова Мнацяна пресс-служба «Сибири» в Twitter.

На данный момент хоккеист проходит курс лечения в Германии.

Ранее Самвел Мнацян рассказал, как проходит его лечение от рака.

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