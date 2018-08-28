Хоккеист «Сибири» Мнацян рассказал, как проходит его лечение от рака

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» Самвел Мнацян рассказал, как проходит его лечение от рака.

«Я уже прошёл два сеанса химиотерапии и три — лучевой терапии на позвоночник. Самочувствие у меня нормальное, тьфу-тьфу. Терапию переношу спокойно. Кроме того, я хожу заниматься в зал, который нашёл неподалёку», — приводит слова Мнацяна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что вместе с ним в Германии, где он проходит лечение, находится и его семья, с которой он проводит много времени.

«Доктора мне ничего не запрещают, относятся к моим занятиям спокойно и говорят, чтобы я по возможности не менял свой образ жизни и продолжал жить, как и раньше. Это касается, например, и рациона питания», — добавил хоккеист.

Ранее сообщалось, что профсоюз игроков КХЛ выделит более 1 млн рублей на лечение Мнацяна.