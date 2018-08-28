Хоккеист «Сибири» Мнацян рассказал, как проходит его лечение от рака

Короткая ссылка
Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» Самвел Мнацян рассказал, как проходит его лечение от рака.
Хоккеист «Сибири» Мнацян рассказал, как проходит его лечение от рака
  • © Официальный сайт ХК «Адмирал»

«Я уже прошёл два сеанса химиотерапии и три — лучевой терапии на позвоночник. Самочувствие у меня нормальное, тьфу-тьфу. Терапию переношу спокойно. Кроме того, я хожу заниматься в зал, который нашёл неподалёку», — приводит слова Мнацяна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что вместе с ним в Германии, где он проходит лечение, находится и его семья, с которой он проводит много времени.

«Доктора мне ничего не запрещают, относятся к моим занятиям спокойно и говорят, чтобы я по возможности не менял свой образ жизни и продолжал жить, как и раньше. Это касается, например, и рациона питания», — добавил хоккеист.

Ранее сообщалось, что профсоюз игроков КХЛ выделит более 1 млн рублей на лечение Мнацяна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить