Украинский боец ММА намерен получить российское гражданство

Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов сообщил, что намерен получить российское гражданство.

«Мы запустили процесс получения российского гражданства, мне будет проще с российским паспортом», — приводит слова Крылова РИА Новости.

26-летний боец, являющийся уроженцем города Красный Луч на Украине, выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне начиная с 2012 года.

Крылов станет участником первого в истории турнира UFC в России, в рамках которого проведёт поединок с поляком Яном Блаховичем.

Ранее UFC представил всех бойцов смешанного стиля, которые выступят на первом в истории турнире UFC Fight Night в России.