UFC назвала всех участников первого в истории турнира в России

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил всех бойцов смешанного стиля, которые выступят на первом в истории России турнире UFC Fight Night.

В качестве главных поединков дня выделяют бои между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом, украинцем Никитой Крыловым и поляком Яном Блаховичем, белорусом Андреем Арловским и россиянином Шамилем Абдурахимовым, а также поединок россиянина Алексея Кунченко и бразильца Тьяго Алвеса.

В остальных боях, опубликованных на сайте UFC, встретятся:

Омари Ахмедов (Россия) — Си Би Доллоуэй (США);

Петр Ян (Россия) — Чжин Су Сун (Южная Корея);

Рустам Хабилов (Россия) — Каджан Джонсон (Канада);

Маирбек Тайсумов (Россия) — Десмонд Грин (США);

Магомед Анкалаев (Россия) — Марцин Працне (Польша);

Адам Яндиев (Россия) — Джордан Джонсон (США);

Рамазан Эмеев (Россия) — Клаудио Силва (Бразилия);

Мераб Двалишвили (Грузия) — Террион Уэйр (США).

UFC Fight Night пройдёт 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее сообщалось, что россиянин Рамазан Эмеев встретится в поединке с бразильцем Клаудио Силвой на турнире UFC в Москве.