UFC назвала всех участников первого в истории турнира в России
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В качестве главных поединков дня выделяют бои между россиянином Алексеем Олейником и новозеландцем Марком Хантом, украинцем Никитой Крыловым и поляком Яном Блаховичем, белорусом Андреем Арловским и россиянином Шамилем Абдурахимовым, а также поединок россиянина Алексея Кунченко и бразильца Тьяго Алвеса.
В остальных боях, опубликованных на сайте UFC, встретятся:
Омари Ахмедов (Россия) — Си Би Доллоуэй (США);
Петр Ян (Россия) — Чжин Су Сун (Южная Корея);
Рустам Хабилов (Россия) — Каджан Джонсон (Канада);
Маирбек Тайсумов (Россия) — Десмонд Грин (США);
Магомед Анкалаев (Россия) — Марцин Працне (Польша);
Адам Яндиев (Россия) — Джордан Джонсон (США);
Рамазан Эмеев (Россия) — Клаудио Силва (Бразилия);
Мераб Двалишвили (Грузия) — Террион Уэйр (США).
UFC Fight Night пройдёт 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
Ранее сообщалось, что россиянин Рамазан Эмеев встретится в поединке с бразильцем Клаудио Силвой на турнире UFC в Москве.