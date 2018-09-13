Хачанов заявил, что поставил перед собой цель стать первой ракеткой мира

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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какие цели ставит перед собой в профессиональном спорте.
Хачанов заявил, что поставил перед собой цель стать первой ракеткой мира
  • Reuters

«Приятно, что сейчас в России у меня наивысший рейтинг, но это было моей промежуточной целью. Глобальная — стать первой ракеткой мира, побеждать на турнирах Большого шлема», — приводит слова Хачанова ТАСС.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 10 сентября 22-летний россиянин занимает 25-е место, что является его лучшим показателем за карьеру.

Ранее сообщалось, что прошла жеребьёвка матча теннисного Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия.

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