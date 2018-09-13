Прошла жеребьёвка матча теннисного Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия
- Reuters
Запланировано пять встреч между представителями обеих команд.
14 сентября:
— Карен Хачанов (Россия) — Егор Герасимов (Белоруссия);
— Даниил Медведев (Россия) — Илья Ивашко (Белоруссия).
15 сентября:
— Евгений Донской / Андрей Рублёв (Россия) — Максим Мирный / Андрей Василевский (Белоруссия);
— Хачанов — Ивашко;
— Медведев — Герасимов.
Победитель противостояния Россия — Белоруссия сохранит место в группе 1 и начнёт следующий сезон с первого раунда.
Ранее стал известен состав сборной России по теннису на матч Кубка Дэвиса с национальной командой Белоруссии.