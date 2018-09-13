Прошла жеребьёвка матча теннисного Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия

В Москве прошла жеребьёвка матча Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Белоруссии.

Reuters

Запланировано пять встреч между представителями обеих команд. 14 сентября: — Карен Хачанов (Россия) — Егор Герасимов (Белоруссия); — Даниил Медведев (Россия) — Илья Ивашко (Белоруссия). 15 сентября: — Евгений Донской / Андрей Рублёв (Россия) — Максим Мирный / Андрей Василевский (Белоруссия); — Хачанов — Ивашко; — Медведев — Герасимов. Победитель противостояния Россия — Белоруссия сохранит место в группе 1 и начнёт следующий сезон с первого раунда. Ранее стал известен состав сборной России по теннису на матч Кубка Дэвиса с национальной командой Белоруссии.