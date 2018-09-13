Прошла жеребьёвка матча теннисного Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия

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В Москве прошла жеребьёвка матча Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Белоруссии.
Прошла жеребьёвка матча теннисного Кубка Дэвиса Россия — Белоруссия
  • Reuters

Запланировано пять встреч между представителями обеих команд.

14 сентября:

— Карен Хачанов (Россия) — Егор Герасимов (Белоруссия);

— Даниил Медведев (Россия) — Илья Ивашко (Белоруссия).

15 сентября:

— Евгений Донской / Андрей Рублёв (Россия) —  Максим Мирный / Андрей Василевский (Белоруссия);

— Хачанов — Ивашко;

— Медведев — Герасимов.

Победитель противостояния Россия — Белоруссия сохранит место в группе 1 и начнёт следующий сезон с первого раунда.

Ранее стал известен состав сборной России по теннису на матч Кубка Дэвиса с национальной командой Белоруссии.

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