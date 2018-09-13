Джошуа считает, что ему потребуется от шести до восьми раундов для победы в бою с Поветкиным

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Александром Поветкиным за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе.

«На таком уровне нельзя дума, что каждый твой удар в челюсть соперника отправит его в нокаут. Оппоненты на ринге крепкие, им есть за что драться. Необходимо двигаться к победе постепенно, раунд за раундом», — цитирует спортсмена The Mirror.

Он также сделал прогноз, сколько ему понадобиться раундов для победы в поединке.

«От шести до восьми раундов. После боя Поветкин в 39 лет будет чувствовать себя на 69», — добавил Джошуа.

Поединок между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее стал известен гонорар Поветкина за бой с Джошуа.