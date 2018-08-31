Стал известен гонорар Поветкина за бой с Джошуа

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Стал известен гонорар российского боксёра Александра Поветкина за поединок с британцем Энтони Джошуа.
Стал известен гонорар Поветкина за бой с Джошуа
  • Reuters

«Гонорар Поветкина до всех вычетов составит четыре миллиона долларов», — приводит слова главы компании «Мир бокса» Андрея Рябинского РИА Новости

Поединок между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Бой пройдёт за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе.

На данный момент поясами владеет британский спортсмен.

Ранее промоутер Арум заявил, что бой Поветкина и Джошуа незначителен по сравнению с поединком Уайлдера и Фьюри.

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