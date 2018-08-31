Стал известен гонорар Поветкина за бой с Джошуа

Стал известен гонорар российского боксёра Александра Поветкина за поединок с британцем Энтони Джошуа.

«Гонорар Поветкина до всех вычетов составит четыре миллиона долларов», — приводит слова главы компании «Мир бокса» Андрея Рябинского РИА Новости.

Поединок между Поветкиным и Джошуа состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Бой пройдёт за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжёлом весе.

На данный момент поясами владеет британский спортсмен.

Ранее промоутер Арум заявил, что бой Поветкина и Джошуа незначителен по сравнению с поединком Уайлдера и Фьюри.