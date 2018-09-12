Тренер Далич прокомментировал разгромное поражение сборной Хорватии от Испании в матче Лиги наций

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Испании (0:6) в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Нам нелегко принять такое разгромное поражение, но мы обязаны сделать некоторые выводы. Мы не можем сидеть и плакать — мы должны продолжать работать. После первого гола в наши ворота мы перестали быть целенаправленными. Мы торопились в своих действиях и попросту отказались от своей игры. Этого не стоит делать с Испанией, которая играет дома и контролирует мяч. Мы просто перестали представлять хоть какую-нибудь опасность», — цитирует Далича Football Espana.

Он заявил, что второй гол испанцев психологически надломил хорватов.

«После второго гола мы сдались — и всё закончилось. Я не мог мотивировать кого-либо в перерыве. Мы должны осознать, что с нами может случиться, когда мы перестаём играть как команда. Что случилось, то случилось. Почти все удары испанцев завершились голами. Но хозяева играли в фантастический футбол и попросту уничтожили нас», — заключил тренер.

Ранее сборная Испании по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Хорватии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.