Сборная Испании разгромила Хорватию в Лиге наций с разницей в шесть мячей

Сборная Испании по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Хорватии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

В составе сборной Испании забили Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос и Иско.

Ещё один мяч в ворота хорватов залетел после рикошета от перекладины в спину голкиперу Ловре Калиничу.

В следующем матче в рамках Лиги наций, который состоится 12 октября, сборная Хорватии встретится с Англией, после чего 15 октября с англичанами сыграет Испания.

Ранее сообщалось, что в УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций.