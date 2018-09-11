Сборная Испании разгромила Хорватию в Лиге наций с разницей в шесть мячей

Короткая ссылка
Сборная Испании по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Хорватии в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

В составе сборной Испании забили Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос и Иско.

Ещё один мяч в ворота хорватов залетел после рикошета от перекладины в спину голкиперу Ловре Калиничу.

В следующем матче в рамках Лиги наций, который состоится 12 октября, сборная Хорватии встретится с Англией, после чего 15 октября с англичанами сыграет Испания.

Ранее сообщалось, что в УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить