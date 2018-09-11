Сборная Испании разгромила Хорватию в Лиге наций с разницей в шесть мячей
Встреча, прошедшая в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.
В составе сборной Испании забили Сауль, Марко Асенсио, Родриго, Серхио Рамос и Иско.
Ещё один мяч в ворота хорватов залетел после рикошета от перекладины в спину голкиперу Ловре Калиничу.
В следующем матче в рамках Лиги наций, который состоится 12 октября, сборная Хорватии встретится с Англией, после чего 15 октября с англичанами сыграет Испания.
Ранее сообщалось, что в УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций.