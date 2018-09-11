СМИ: В УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций
- Reuters
Об этом сообщает сайт Football-Italia.net.
Отмечается, во время встречи были зафиксированы факты сразу нескольких дисциплинарных нарушений, совершённых польскими болельщиками. Они, в частности, использовали пиротехнические изделия на трибунах и позволяли себе расистские выкрики в адрес футболистов.
Дело в отношении болельщиков сборной Польши будет рассмотрено 21 сентября на заседании комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине.
Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу проиграла Португалии в матче Лиги наций.