СМИ: В УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучит поведение болельщиков сборной Польши во время матча первого тура Лиги наций с командой Италии, который состоялся в минувшую пятницу, 7 сентября, в Болонье, и завершился со счётом 1:1.
СМИ: В УЕФА начали разбирательство из-за расистских выкриков во время матча Лиги наций
  • Reuters

Об этом сообщает сайт Football-Italia.net.

Отмечается, во время встречи были зафиксированы факты сразу нескольких дисциплинарных нарушений, совершённых польскими болельщиками. Они, в частности, использовали пиротехнические изделия на трибунах и позволяли себе расистские выкрики в адрес футболистов.

Дело в отношении болельщиков сборной Польши будет рассмотрено 21 сентября на заседании комитета УЕФА по контролю, этике и дисциплине.

Ранее сообщалось, что сборная Италии по футболу проиграла Португалии в матче Лиги наций.

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