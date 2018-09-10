Сборная Португалии без Роналду обыграла Италию в футбольной Лиге наций

В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Португалии на своём поле обыграла команду Италии со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал нападающий Андре Силва, отличившийся на 48-й минуте.

Лидер и главная звезда португальской сборной, форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду участия в матче не принимал.

По итогам двух туров Португалия с тремя очками в активе лидирует в третьей группе дивизиона А Лиги наций. Италия, набрав один балл, делит второе и третье места с поляками.

Ранее сообщалось, что Роналду вошёл в число претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2017/18 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).