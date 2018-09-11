Колобков рассказал о схеме финансирования объектов ЧМ по футболу в ближайшие пять лет

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о схеме финансирования стадионов и других объектов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, в ближайшие пять лет.

«Мы разрабатываем сейчас бизнес-планы по стадионам, которые были возведены к мундиалю. Рассчитываем, что помимо футбольных матчей команд, которые базируются в этих городах, арены будут принимать культурно-массовые мероприятия. Наша задача — повысить внебюджетные доходы сооружений и поэтапно снизить их государственную финансовую поддержку. Нами разработана программа наследия, согласно которой первый год эксплуатации (объект. — RT) в полном объёме находится на балансе Минспорта, а к пятому оно (финансирование из бюджета. — RT) должно уменьшиться в три раза, то есть до 33%. После передачи объектов регионы должны начать реализовывать свои программы», — рассказал Колобков RT.

Для проведения ЧМ-2018 были сооружены стадионы в Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Саранске.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил к 2024 году вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость.