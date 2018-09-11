СБР не будет препятствовать переходу трёх российских биатлонисток в сборную Украины
- РИА Новости
«Только недавно мы получили от ФБУ несколько официальных писем, до недавнего времени это было на уровне слухов. Тянуть с этим вопросом мы долго не будем, спортсменкам нужно выступать, у них своя жизнь», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».
Он отметил, что данный вопрос будет рассмотрен в течение сентября.
«У нас сейчас достаточно большое и адекватное правление, никаких больших возражений по данному вопросу, я думаю, не возникнет. Если молодые спортсмены хотят выступать, то зачем их закрывать? Пусть выступают», — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что ФБУ запросила у СБР разрешение на переход Анастасии Рассказовой.