Федерация биатлона Украины запросила у СБР разрешение на переход Рассказовой

Федерация биатлона Украины (ФБУ) направила в Союз биатлонистов России (СБР) запрос о предоставлении Анастасии Рассказовой разрешения на выступление за украинскую сборную.

«У Екатерины Бех карантин действует до 15 декабря, Оксану Москаленко он вообще не затрагивает, для Рассказовой будет действовать один год. Поэтому мы написали письмо в адрес СБР с просьбой дать разрешение на её переход. В противном случае ей предстоит ждать ещё 12 месяцев», — приводит ТАСС слова генерального секретаря ФБУ Романа Бондарука.

1 августа появилась информация, что Бех, Рассказова и Москаленко проходят процесс натурализации и будут выступать за сборную Украины по биатлону на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что СБР будет добиваться дисквалификации решивших переехать на Украину биатлонисток.