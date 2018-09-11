Федерация биатлона Украины запросила у СБР разрешение на переход Рассказовой

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Федерация биатлона Украины (ФБУ) направила в Союз биатлонистов России (СБР) запрос о предоставлении Анастасии Рассказовой разрешения на выступление за украинскую сборную.
Федерация биатлона Украины запросила у СБР разрешение на переход Рассказовой
  • © Союз биатлонистов России

«У Екатерины Бех карантин действует до 15 декабря, Оксану Москаленко он вообще не затрагивает, для Рассказовой будет действовать один год. Поэтому мы написали письмо в адрес СБР с просьбой дать разрешение на её переход. В противном случае ей предстоит ждать ещё 12 месяцев», — приводит ТАСС слова генерального секретаря ФБУ Романа Бондарука.

1 августа появилась информация, что Бех, Рассказова и Москаленко проходят процесс натурализации и будут выступать за сборную Украины по биатлону на международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что СБР будет добиваться дисквалификации решивших переехать на Украину биатлонисток.

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