Шлеменко высказался о конфликте Нурмагомедова и Тимати

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал конфликт обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Егором Кридом.
Шлеменко высказался о конфликте Нурмагомедова и Тимати
  • РИА Новости

«Мне сложно понять, из-за чего всё это началось. Отвлекаться на такое или нет перед важным боем — дело каждого. Хабиб — очень важный человек для Дагестана, явно посерьёзнее, чем артисты, которые хотели выступать. Он сейчас является элитой для дагестанского народа, и считаю, что он может высказаться на этот счёт и многие к нему прислушаются», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Конфликт начался с того, что Нурмагомедов положительно отозвался об отмене в Махачкале концерта исполнителя лейбла Black Star Егора Крида. 

После этого Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта стал чемпион UFC. Спортсмен, в свою очередь, в грубой форме ответил исполнителю.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее отец Нурмагомедова прокомментировал конфликт сына с Тимати.

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