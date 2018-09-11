Шлеменко высказался о конфликте Нурмагомедова и Тимати

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал конфликт обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с рэп-исполнителями Тимуром Юнусовым (Тимати) и Егором Кридом.

«Мне сложно понять, из-за чего всё это началось. Отвлекаться на такое или нет перед важным боем — дело каждого. Хабиб — очень важный человек для Дагестана, явно посерьёзнее, чем артисты, которые хотели выступать. Он сейчас является элитой для дагестанского народа, и считаю, что он может высказаться на этот счёт и многие к нему прислушаются», — приводит слова Шлеменко Sport24.

Конфликт начался с того, что Нурмагомедов положительно отозвался об отмене в Махачкале концерта исполнителя лейбла Black Star Егора Крида.

После этого Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта стал чемпион UFC. Спортсмен, в свою очередь, в грубой форме ответил исполнителю.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее отец Нурмагомедова прокомментировал конфликт сына с Тимати.