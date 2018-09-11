Боец MMA Туменов поддержал позицию Нурмагомедова в конфликте с Тимати
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«Считаю, что Хабиб не хотел распыляться. Тем не менее он правильно всё сказал. Поддерживаю его позицию целиком и полностью. Он отстаивает правильные ценности», — цитирует спортсмена «Чемпионат».
Он также считает, что данная ситуация не повлияет на психологическое состояние Нурмагомедова перед боем с Макгрегором.
«Хабиб психологически очень устойчивый человек. Он подойдёт к поединку во всеоружии», — добавил Туменов.
Напомним, что Нурмагомедов положительно отозвался об отмене в Махачкале концерта исполнителя лейбла Black Star Егора Крида.
После этого Тимати записал видеообращение, в котором выразил мнение, что одним из вдохновителей отмены концерта стал чемпион UFC. Спортсмен, в свою очередь, в грубой форме ответил исполнителю.
В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку с ирландцем Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Ранее отец Нурмагомедова прокомментировал конфликт сына с Тимати.