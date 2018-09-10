Сборная Турции отыгралась с 0:2 и одержала победу над Швецией в матче футбольной Лиги наций

В матче второго тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Турции на выезде обыграла команду Швеции со счётом 3:2.

К 49-й минуте встречи подопечные румынского специалиста Мирчи Луческу уступали со счётом 0:2, но сумели отыграться и вырвать победу. Голевым дублем в составе турецкой сборной отметился полузащитник Эмре Акбаба, а ещё один мяч себе в актив записал его коллега по амплуа Хакан Чалханоглу.

По итогам двух туров сборная Турции с тремя очками в активе делит лидерство во второй группе дивизиона Б Лиги наций с командой России, сыграв, впрочем, на один поединок больше. Шведы, не набрав ни одного очка, идут на последнем, третьем месте.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии без Криштиану Роналду обыграла команду Италии в Лиге наций.