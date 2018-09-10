Каррера рассказал, как встретит бывшего помощника Пилипчука на матче «Спартак» — «Ахмат»
- РИА Новости
«Не вижу ничего уникального в том, что Пилипчук оказался в «Ахмате». Я не видел и не слышал его с тех пор, как он покинул «Спартак», а недавно узнал, как и все, что он будет помогать Рахимову», — цитирует Карреру «Матч ТВ».
Он также рассказал, как встретит Пилипчука перед матчем «Спартак» — «Ахмат».
«Не вижу никаких проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед нашим матчем», — заявил Каррера.
Он добавил, что не видит проблем в их взаимоотношениях из-за того, что его бывший помощник предпочёл уйти из «Спартака».
Ранее Массимо Каррера высказал мнение о том, подло ли поступил его бывший помощник Роман Пилипчук, объявив об уходе за два тура до конца чемпионата России.