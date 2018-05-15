Каррера сообщил о предательстве в прошедшем сезоне
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«Думаю, что это было более подло по отношению к руководству и команде», — цитирует Карреру Sport24.
Итальянский специалист отметил, что не мог заставить человека остаться работать, если тот не изъявлял желания.
«Но я не могу сказать: «Ты остаёшься», если человек не хочет работать со мной и в «Спартаке», — заявил Каррера.
Он также ответил утвердительно на вопрос, предали ли его некоторые люди в прошедшем сезоне.
Ранее Каррера рассказал, почему несколько раз уводил «Спартак» с тренировки.