Каррера сообщил о предательстве в прошедшем сезоне

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о том, подло ли поступил его бывший помощник Роман Пилипчук, объявив об уходе за два тура до конца чемпионата России.
Каррера сообщил о предательстве в прошедшем сезоне
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Думаю, что это было более подло по отношению к руководству и команде», — цитирует Карреру Sport24.

Итальянский специалист отметил, что не мог заставить человека остаться работать, если тот не изъявлял желания.

«Но я не могу сказать: «Ты остаёшься», если человек не хочет работать со мной и в «Спартаке», — заявил Каррера.

Он также ответил утвердительно на вопрос, предали ли его некоторые люди в прошедшем сезоне.

Ранее Каррера рассказал, почему несколько раз уводил «Спартак» с тренировки.

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