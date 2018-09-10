Галлас рассказал, что Моуринью вмешивался в личную жизнь игроков «Челси»

Бывший защитник лондонского «Челси» Вильям Галлас рассказал, как Жозе Моуринью, возглавлявший клуб, вмешивался в личную жизнь футболистов.

«На встрече Моуринью с командой после поражения от «Мидлсбро» он был очень недоволен и стал высказываться в адрес Фрэнка Лэмпарда, который был ему как сын в то время. Я стал смеяться, но потому, что Моуринью был позади меня, он не мог меня видеть. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Виллиам, ты что, смеёшься?». Я ответил, что нет. Затем Моуриньо сказал: «Ну что же, хорошо, я ничего не могу сказать тебе, так как ты сыграл всего 10 минут». Ответил: «Я не смеюсь, тренер». Он парировал: «Ты — один из лучших игроков в данный момент, но за пределами поля тебе нужно следить за личной жизнью». Спросил у него: «Что вы имеете в виду?». Он ответил: «Ты очень часто гуляешь», — приводит слова Галласа RMC.

Он отметил, что на вопрос, откуда тот знает об этом, Моуринью ответил, что ему нужно успеть подготовиться к матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Галлас выступал за «Челси» с 2001 по 2006 год. Моуринью дважды работал в «Челси» — с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 годы.

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