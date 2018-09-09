СМИ: Зидан составил список футболистов, которых пригласит в «Манчестер Юнайтед», если возглавит клуб

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» француз Зинедин Зидан может возглавить английский «Манчестер Юнайтед» в случае отставки португальца Жозе Моуринью.
СМИ: Зидан составил список футболистов, которых пригласит в «Манчестер Юнайтед», если возглавит клуб
  • ©Panoramic
  • globallookpress.com

Как сообщает The Mirror, Зидан уже составил список игроков, которых бы хотел видеть в составе манкунианцев в случае своего прихода в английский клуб.

В него попали полузащитники «Баварии» Тьяго Алькантара и Хамес Родригес, хавбек «Реала» Тони Кроос и нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год. За этот период он привёл королевский клуб к чемпионству в испанской Примере и трём победам в Лиге чемпионов.

Ранее Кантона выразил мнение, что Моуринью хороший тренер, но он не подходит «Манчестер Юнайтед».

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